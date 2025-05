Jennifer Aniston posta o próprio telefone e é alertada por fãs: 'Perigo'

Jennifer Aniston, 56, publicou sem querer o número do próprio telefone pessoal nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz compartilhou um álbum de fotos do último final de semana - entre elas, um registro de seu cão, com o contato da dona destacado na coleira. "Dump de um domingo divertido", legendou Jennifer, no post divulgado no Instagram.

Seus seguidores alertaram-na do que ela havia deixado escapar em uma das imagens. "Não é o seu telefone na foto com o cachorro, é?", espantou-se um internauta. "O telefone na foto do cachorro! Melhor apagar!", avisou abertamente outro. "Que perigo!", preocupou-se um terceiro.

A estrela de "Friends", então, apagou a foto em que o cão e a coleira apareciam. As demais imagens do álbum, entretanto, foram mantidas no feed do perfil dela.