'Era tudo mato': Jornalista Flávia Oliveira sobre podcast ao lado da filha

Quando a jornalista da GloboNews Flávia Oliveira e sua filha, Isabela Reis, decidiram criar um podcast, há seis anos, o formato vivia um crescimento exponencial, mas ainda era muito raro que esse tipo de projeto tivesse duas mulheres à frente, principalmente furando bolhas e chegavam a grandes audiências. "Isso era impensável, era praticamente tudo mato", diz Flávia Oliveira em conversa com Splash.

Angu de Grilo

Apesar do cenário, Flávia e Isabela criaram o Angu de Grilo, um podcast que discute racismo, feminismo, desigualdade, preconceito e mais. Para Flávia, conhecida por sua atuação na GloboNews, um projeto que se tornou uma extensão da relação de mãe e filha —ambas jornalistas. "Me sinto, particularmente, emocionada como mãe da Isabela, tudo isso nasceu de uma proposta dela, de uma convocação dela", afirma.

As duas estiveram no palco do Festival Negritudes, que aconteceu na semana passada, no Rio de Janeiro, e falaram sobre a importância desse projeto —ao lado dos atores Tony Tornado, Aline Wirley e Igor Rickli. "Eu me vi muito representada quando o Tony falou do filho dele, que o tirou do asilo e o rejuvenesceu, no sentido de mantê-lo ativo, produtivo e inventivo. É assim que eu me sinto também, a partir da provocação inovadora da minha filha", avaliou Flávia.

O cerne de tudo que eu faço é o jornalismo. Eu sou muito comprometida com a minha profissão, mas a maternidade, para mim, mudou tudo. Eu faço várias coisas bem, mas acho que ser mãe é o que eu faço de melhor. Flávia Oliveira

A jornalista também afirmou que, apesar da parceria e da troca de vivências e experiências, no podcast, a filha é sua chefe. "Temos um trabalho jornalístico que carrega intimidade e verdade das nossas relações e vivências — que não são necessariamente as mesmas. Eu e Isabela somos mãe e filha, mas viemos de degraus diferentes da pirâmide social. Essas múltiplas vivências estão no Angu, assim como a decisão de subverter hierarquias."

"Tretas" na GloboNews

Diariamente na GloboNews, Flávia comenta assuntos políticos e tem embates de ideias com outros colegas —o que costuma viralizar nas redes sociais. Ela, no entanto, é enfática ao dizer que isso é democracia e que não há nenhuma contradição nem desconforto com os companheiros, pelo contrário. "É enriquecedor e desafiador estar em ambientes em que há discordância. Discordância respeitosa, mas discordância", afirma.