Ex-atriz mirim nega que obrigou mãe a morar nos EUA: 'Ela ia ficar triste'

Gabriella Saraivah, 20, compartilhou um vídeo explicando que nunca obrigou Juliana Saraivah a morar nos EUA, após fãs acusá-la de ignorar a tristeza de sua mãe.

O que aconteceu

A ex-atriz mirim esclareceu alguns pontos após um vídeo ao lado de sua mãe repercutir de forma negativa. Dias antes, as duas falaram sobre os momentos em que pensaram em desistir da vida de imigrante, e os seguidores da artista notaram uma grande tristeza em Juliana.

Gabriella deu oportunidade para que sua mãe falasse seu ponto de vista sobre o assunto. "Sábado eu acordei muito triste. É a vida do imigrante, a gente fica triste. Hoje, eu tô melhor. Estou aqui por um sonho meu de criar meus filhos e dar uma boa educação por ela. Não estou sendo obrigado por ela. Estamos aqui, fortes e resistentes", afirmou no vídeo publicado no TikTok.

A jovem ainda disse ser grata pelos sacrifícios de sua mãe e revelando que ficou chateada com os comentários que recebeu. "É gente, tem altos e baixos, assim como todo mundo tem na vida (…) Eu sou muito grata a tudo o que ela tem feito, mas não é como se eu obrigasse, prendesse ela e falasse: 'você vai ficar aqui pelo meu sonho'. Eu tô chateada com os comentários, falando que eu tô deixando todo mundo mal pelo meu sonho", disse.

Juliana Saraivah afirmou que não deseja retornar para o Brasil e deixar seus filhos sozinhos nos EUA. "Se ela fizesse isso, ia ficar ainda mais triste. O sonho dela é ver a gente formado, com sucesso. Eu ainda não tô formada", complementou Gabriella.

Vivendo há dois anos como imigrante para apoiar os estudos de seus filhos, Juliana largou sua posição como administradora de empresas no Brasil para ser babá nos Estados Unidos. A mãe da atriz ainda contou ter muita dificuldade com a língua, além dos problemas financeiros por tudo ser muito caro — incluindo planos de saúde.

Gabriella explicou que a família entrou com o processo para obter o green card, no qual investiram todo dinheiro que tinham. "Agora, todo o dinheiro vai para a faculdade. Eu já pensei em não fazer faculdade, mas ela ia ficar triste se eu não fizesse isso", afirmou a jovem, que tentará cursar Psicologia.