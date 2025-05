Ex-ator mirim da Globo desabafa sobre fama: 'Me esconder e não ser achado'

Eduardo Caldas, 40, que fez sucesso como ator mirim em novelas da Globo, admitiu que se afastou da carreira artística porque "não aguentava mais" lidar com a fama e a exposição.

O que aconteceu

Caldas se afastou dos holofotes aos 14 anos e afirma que, desde então, não sentiu saudades da fama. "Chegou um momento em que eu não aguentava mais e falei para a minha mãe que queria parar. Ela disse que tudo bem, que eu descansasse e que, quando estivesse com saudade, poderia voltar. A questão é que eu nunca senti saudade. Queria me esconder e não ser achado. Queria distância da fama e do mundo da atuação", desabafou em entrevista ao jornal O Globo.

O ex-ator mirim chegou a trocar o sobrenome artístico Caldas para Albuquerque e passou a trabalhar nos bastidores. "Me formei em cinema e passei a trabalhar com roteiro e edição. Foi só no ano passado que eu voltei a assinar como Eduardo Caldas e a usar esse nome. Também abri o meu perfil [no Instagram], que antes era privado. Não queria ser achado".

Após anos afastado das telinhas, Eduardo prepara uma série de entrevistas com ex-atores mirins. "Tem sido uma experiência de reflexão sobre minha própria história como ator mirim, algo que evitava discutir. Hoje compreendo melhor e sei que não foi algo específico que fez com que eu me afastasse da carreira, mas uma série de coisas difíceis de serem explicadas. Existe uma crise de identidade quando se é ator mirim, pois fica difícil distinguir entre o que é parte de nós e o que pertence ao personagem".

Crianças normalmente têm acesso ao mundo adulto de forma homeopática, por meio dos pais. Já os atores mirins são lançados nesse ambiente adulto de modo intenso e diário. Após a escola, são levados para trabalhar, convivendo com adultos e assumindo responsabilidades que não são da idade.

Caldas diz que ainda não sente vontade de voltar à TV, mas pensa em criar um monólogo para o teatro a partir desse projeto com ex-atores mirins. "Não estou falando de voltar a fazer novelas, mas percebi que a atuação é parte de mim. Aprendi muito cedo com grandes professores e sei que ainda sou ator, apesar do tempo afastado".

Eduardo Caldas estreou como ator da Globo na novela "Felicidade" (1991). Ele também esteve em produções como "De Corpo e Alma" (1992), "Quatro por Quatro" (1994) e "Chiquinha Gonzaga" (1999).