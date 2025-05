Após polêmica com família Huck, Duda Guerra diz por que estuda a distância

Duda Guerra, 16, explicou por que faz seus estudos a distância.

O que aconteceu

Duda abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram e respondeu sobre o assunto, citando as polêmicas recentes em que esteve envolvida. "Sim, estou estudando on-line, de forma remota. Não teve absolutamente nada a ver com as polêmicas, essa decisão já havia sido tomada antes."

O objetivo disso tudo é eu ter mais tempo para fazer meu trabalho e minhas coisas pessoais que mantem a minha saúde mental em dia. Duda Guerra

A influenciadora explicou. "Eu continuo estudando da mesma forma, porém agora consigo organizar o meu tempo e minha agenda de uma maneira que funcione melhor pra mim."

Duda ainda respondeu outras perguntas, contando sobre seus hábitos de atividade física, rotina e família.

Recentemente, Duda se envolveu em uma treta com a influenciadora Antonela Braga. As duas chamaram atenção ao compartilhar pronunciamentos envolvendo o nome de Benício Huck, ex-namorado de Duda.

Duda Guerra se incomodou ao descobrir que Antonela pediu para seguir um perfil privado de seu namorado na época. Antonela, por sua vez, acusou Duda de ter sido grosseira com ela em uma viagem de influenciadores, quando decidiu cobrá-la sobre esse assunto.