Atriz tenta arrecadar R$ 1 milhão para preservar corpo do filho

Colaboração para Splash, no Rio

A atriz australiana Clare McCann, 32, iniciou uma campanha de arrecadação online com o objetivo de conservar o corpo do filho, que morreu aos 13 anos.

O que aconteceu

A meta é arrecadar 300 mil dólares australianos, cerca de R$ 1 milhão. Segundo a artista, o procedimento precisa ser feito dentro dos próximos dias. "Só temos mais uma chance de preservar criogenicamente o corpo dele nos próximos 7 dias. Se perdermos essa janela, perdemos também a chance de qualquer possível reanimação futura que a ciência possa oferecer", comentou.

Até a tarde de hoje, a campanha tinha atingido 2% da meta. O link para ajudas foi compartilhado por Clare em suas redes sociais.

A técnica consiste em manter o corpo em temperaturas extremamente baixas. O procedimento é feito por meio do uso de nitrogênio líquido, com o objetivo de preservar células e tecidos do corpo.

Clare McCann divulgou a morte do filho na sexta. Na ocasião, ela se referiu ao garoto como "a luz mais brilhante" de sua vida e não revelou a causa da morte. Ontem, a atriz confirmou que o filho havia tirado a própria vida após ser vítima de bullying na escola. "Isso não foi culpa dele. Ele foi abandonado pelo sistema escolar, pois sofreu uma quantidade terrível de bullying", desabafou.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.