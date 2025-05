Carolina Dieckmann relembra reação ao ficar careca: 'Me senti bonita'

Carolina Dieckmann, 46, relembrou do momento da novela "Laços de Família" (Globo), que fez com que ela se enxergasse como uma mulher bonita.

O que aconteceu

A atriz afirmou que sentiu que tinha apenas uma "beleza boba" até se ver com o cabelo completamente raspado. "A primeira vez que me senti bonita foi quando estava careca. É doido isso, porque, talvez, foi o momento em que as pessoas menos esperavam que eu fosse me sentir bonita", disse em entrevista à Quem.

As pessoas olhavam para mim e choravam, ficavam emocionadas e descobri isso de alguma forma. Sempre achei que ser a loirinha, de olho claro era uma beleza boba. Quando raspei a cabeça, achei meu rosto forte

Ao desapegar de algo que faz parte da autoestima, Carolina conta que começou a se enxergar com outros olhos. "Comecei a me olhar de outro jeito, comecei a entender melhor as minhas proporções e parei de achar minha beleza uma coisa boba. Acho que eu mesma tinha um preconceito com ser loirinha, nariz arrebitado, olho verde, esses estereótipos todos. Desde que raspei o cabelo, a partir dali, que eu tinha 20 anos, comecei a me achar interessante, comecei a gostar de mim".

Sobre como lida com os comentários nas redes sociais, a atriz afirmou que hoje consegue filtrar melhor o que recebe de seus seguidores. "Acho que lido muito bem [comentários]. Tive que fazer um regime, emagreci bastante para o filme e fui muito cobrada por isso. De verdade, não fico nem um pouco chateada".

Carolina ainda classificou o que mais lhe afeta nos comentários que recebe. "Só fico chateada quando a pessoa vai no Instagram chamar de 'cracuda' [usuária de entorpecentes], falar que estou doente. Penso: 'Poxa, por que que essa pessoa está me chamando de doente?'. É um jeito de falar que não me agrada", admitiu.