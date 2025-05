Novo amante de Odete em 'Vale Tudo', ator vendeu nudes e teve fotos vazadas

Um ensaio antigo de Bernardo Velasco, 39, o Igor de "Vale Tudo" e novo affair de Odete Roitman na trama, voltou a chamar atenção nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Bernardo Velasco apareceu em um antigo ensaio sensual, no qual surge caracterizado como policial. As imagens foram publicadas pelo site americano The Gaily Grind, voltado para o público gay. O conteúdo rapidamente repercutiu entre fãs e internautas.

O Garanhão Alegre de hoje é o modelo brasileiro Bernardo Velasco. O que posso dizer? Brasileiros são extremamente atraentes! Confira este garanhão lindo abaixo Chamada da publicação

Antes de se destacar como ator, Bernardo começou a carreira como modelo. Ele estreou na TV em 2011, na 19ª temporada de "Malhação", como o personagem Nando.

Atuou ainda em "Belaventura", "Os Dez Mandamentos", "Pecado Mortal" e "Jezabel". Também participou do Dancing Brasil, reality de dança da Record, em 2018.

Em 2022, Velasco anunciou sua entrada no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. O ator chegou a ter fotos íntimas vazadas na internet. Na época, seus conteúdos eram vendidos por US$ 20, cerca de R$ 115.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.