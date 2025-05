Ari Aster reage a críticas de 'Eddington', lançado em Cannes: 'sabíamos que dividiria opiniões'

Novo filme de Ari Aster, Eddington causou comoção no Festival de Cannes com seu retrato de uma pequena cidade interiorana dos Estados Unidos durante a pandemia da covid-19. Explorando as reações de conservadores e progressistas em 2020, o diretor fez de seu filme uma caricatura dos dois lados do debate, com uma história que dividiu a opinião dos críticos que assistiram ao longa no evento.

Atualmente com 67% de aprovação da crítica no agregador Rotten Tomatoes, a menor entre os filmes que dirigiu, Eddington foi conscientemente realizado para causar reações extremas do público. "Eu sabia o que estava fazendo e sabíamos que dividiria opiniões", disse Aster ao The New York Times.

Segundo a publicação, muitos dos detratores do longa tiveram problemas com o retrato jocoso dos personagens progressistas, que seriam alvos maiores da caricatura de Aster que aqueles divulgando desinformação na trama. "Não vejo que bem chover no molhado [criticar os conspiracionistas] iria trazer", justificou o cineasta. "Estou mais interessado em outra coisa, no plano geral."

"Acho que estamos todos na mesma situação: estamos impotentes, com medo e privados da ideia de mudar o mundo, da ideia de balancear nossa força sobre aqueles no poder", seguiu ele.

Aster afirmou ainda que sua ideia com Eddington é evidenciar aquilo que o assusta no mundo. "Estou muito preocupado e com muito medo. Sinto que é urgente falarmos sobre [a sensação de impotência]. Sei que já disse isso antes, mas acho que temos que nos reconectar uns aos outros. De outra forma, não existe ação coletiva", concluiu o cineasta.

Eddington se passa em uma pequena cidade norte-americana, governada por um prefeito progressista (Pedro Pascal), que entra em rota de colisão com o xerife local (Joaquin Phoenix) por causa de suas políticas durante a pandemia. Afetados por desinformação, teorias da conspiração e extremismos, a população da cidade mergulha no caos.

Produzido pela A24, Eddington estreia em 18 de julho nos EUA. O filme ainda não tem data para chegar ao Brasil.