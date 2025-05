Antonia Fontenelle diz que prefere ser chamada de 'putinha' a influencer

Antonia Fontenelle, 52, disse preferir ser chamada de "putinha" a ser classificada como influenciadora digital.

O que aconteceu

Fontenelle, que nos últimos anos se dedicou ao trabalho nas redes sociais e ao seu canal no YouTube, rejeitou o título de "influencer". "Não me chamem de influencer, pelo amor de Deus. Me chamem de putinha, mas não me chamem de influencer. 'A putinha da Antonia'... Mas não me chamem de influencer", declarou durante participação no podcast Poupa Tempo in Vegas.

A apresentadora criticou personalidades digitais como Virginia Fonseca e Felipe Neto —esse último já protagonizou disputas judiciais com ela. "Se eu influenciasse alguém, o povo estaria me ouvindo, não Virginia Fonseca, Carlinhos Maia, Felipe Neto, Jojo Todynho... Aliás, ela [Jojo] agora diz que é de direita e apagou-se todos os outros barracos que ela fez".

No podcast, ela também falou sobre a tentativa, sem sucesso, de usar sua própria influência para se eleger a um cargo público. "Quando a gente se candidata se torna persona non grata. Eu senti isso na pele quando me candidatei. Me botaram no mesmo baú, no mesmo nível [dos outros]. Eu parecia uma leprosa quando saí candidata. Na cabeça das pessoas era: 'ela não deu certo como atriz e agora quer mamar nas tetas'. É horrível".

Antonia Fontenelle tentou se eleger deputada federal pelo Republicanos do Rio de Janeiro, em 2022, mas foi derrotada nas urnas. Na ocasião, ela conseguiu 30.975 votos, mas não foi o suficiente para conquistar uma vaga no Congresso Nacional.