Adriana Araújo relata desafios para formar filha com doença rara: 'Luta'

A jornalista Adriana Araújo, âncora do Jornal da Band, compartilhou um relato emocionante sobre a filha, Giovanna Araújo, 27.

O que aconteceu

A âncora da Band contou que a jovem foi diagnosticada ao nascer com hemimelia fibular. Trata-se de uma malformação congênita rara, caracterizada pela ausência parcial ou total da fíbula, um dos dois ossos que compõem a perna.

O relato foi feito durante o podcast lançado pela própria jornalista. Na produção, Adriana Araújo compartilha sua trajetória como mãe de uma pessoa com deficiência e a convivência com a filha, que hoje é médica. O projeto também busca oferecer apoio e inspiração a outras mães na mesma condição.

Adriana destacou os desafios para formar a filha em Medicina. "Aquele bebezinho minúsculo, que um dia eu recebi. Hoje com 25 anos de idade e morrendo de dúvidas, medos, angústia, aflições. Ouvir o nome dela, olhar a Giovanna caminhar 10 passos para pegar um diploma de médica. Eu sei que ela correu muitas maratonas para chegar ali. Porque, nos passos dela, tem uma luta muito grande", disse, visivelmente emocionada.

Adriana também compartilhou a lembrança tocante de quando recebeu a filha nos braços pela primeira vez. "Fui despertada por um choro suave, breve, e pela voz rouca da obstetra. Agora com uma fala fora do script. Inesquecível a delicadeza e a cumplicidade da frase dita sob medida para mim, instantes antes de me entregarem a minha menina: 'Ela é do jeitinho que a gente imaginava'."