Wiu elogia acesso gratuito a shows na Virada Cultural: 'Um dia fui eu ali'

A Virada Cultural 2025 seguiu neste domingo (25), com uma programação intensa e descentralizada. No Palco Sapopemba Teotônio, um dos destaques foi o cantor e compositor Wiu, que emocionou o público ao apresentar sucessos como "Vampiro", "Felina" e "Coração de Gelo".

Natural de Fortaleza, Wiu transita entre o trap e o afrobeats, trazendo uma sonoridade diversa e conectada com diferentes influências musicais. Durante o show, ele celebrou a recepção calorosa da plateia e destacou a importância de levar sua música para públicos que nem sempre têm acesso a grandes eventos.

"Eu amo fazer shows pra comunidade, pra molecada conseguir ver que é possível viver do que ama. Um dia fui eu ali no meio da multidão. Muito incrível essa troca de energia", disse o artista ao TOCA.

Ele também ressaltou a diferença entre ouvir suas músicas nas plataformas digitais e vivenciar a experiência ao vivo: "Todo show tem uma energia diferente, e eu adoro moldar meu show para trazer sempre algo inusitado pro público. Por isso sempre convido as pessoas aos meus shows ao vivo. É completamente diferente do que ouvir nas plataformas".

Djonga durante show na Virada Cultural 2025 Imagem: Tarso Oliveira/UOL

Além de Wiu, o palco recebeu apresentações de Dexter, MC Paulin e Yago Próprio, além do grupo Exalta, que embalou a comunidade com seus sucessos de mais de 30 anos de carreira. Nos intervalos, a DJ Livea manteve a energia do público em alta.

Para encerrar a tarde, o rapper Djonga subiu ao palco ao lado do DJ Coyote Beats, trazendo um repertório que mesclou clássicos e faixas do seu mais recente trabalho, "Quanto Mais Eu Como Mais Fome Eu Sinto".