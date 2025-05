Viúva diz que leucemia de Sebastião Salgado 'chegou severa'

Lélia Wanick Salgado, 78, viúva de Sebastião Salgado, falou sobre o quadro de leucemia que acometeu o fotojornalista. Ele morreu na sexta-feira, aos 81 anos.

O que aconteceu

Salgado tinha a imunidade afetada desde que pegou malária em 2010. Leila disse que o diagnóstico de leucemia veio em março. "Chegou muito severa e não tinha mais jeito, mais tratamento, não tinha nada. Isso a gente não esperava de jeito nenhum. Eu esperava que o remédio fosse dar jeito", lamentou em entrevista ao Fantástico (Globo).

O casal ficou junto por mais de seis décadas. "Para falar a verdade, eu nem sei como eu tô. 61 anos não é brincadeira não, né? É muito tempo de vida".

A reportagem revelou que as cinzas de Sebastião serão depositadas no Terra Doce, do Instituto Terra. Com o projeto de reflorestamento, o fotógrafo e a mulher plantaram mais de 3 milhões de árvores.