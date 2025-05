Novo 'Vingadores' é adiado, e dezembro de 2026 será das superestreias

"Vingadores: Doomsday", novo projeto da Marvel que reúne seus maiores super-heróis, teve sua estreia adiada para 18 de dezembro de 2026. Com o adiamento, o longa, que será novamente comandado pelos irmãos Joe e Anthony Russo, terá que enfrentar outros gigantes do cinema, o que pode balançar as bilheterias do final do ano.

O que aconteceu?

A Disney reorganizou seu calendário de lançamentos de 2026 e 2027 e, com as mudanças, vários títulos foram retirados do cronograma, inclusive os do Marvel Studios. Com isso, "Vingadores - Doomsday" teve sua data alterada de 1º de maio para 18 de dezembro de 2026.

Porém, com a mudança, outro grande título do cinema atual também estreará no mesmo dia: "Duna - Messias". Até o momento, ambos os filmes possuem a mesma data de estreia, na qual terão de enfrentar o lançamento do sexto longa da franquia "A Era do Gelo".

Mas as estreias de dezembro de 2026 não param por aí, porque "Jumanji 4" também está programado para 11 de dezembro, enquanto o retorno de "Shrek" acontecerá em 23 de dezembro. Ainda há chance de mudanças no calendário, principalmente com tantos blockbusters sendo lançados na mesma época.

"Duna: Parte 2" ultrapassou a marca de US$ 500 milhões em bilheteria global Imagem: Divulgação

E a Marvel?

Com as mudanças da Disney, o Marvel Studios contará com apenas dois lançamentos no cinema em 2026: "Vingadores: Doomsday" e "Homem-Aranha: Um Novo Dia". A redução de lançamentos nos cinemas era prevista pelo estúdio, que também irá afetar as séries.

"Vingadores: Guerras Secretas", sequência direta de "Doomsday", também teve sua data de estreia alterada. Agora, o filme chegará às telonas em 17 de dezembro de 2027.