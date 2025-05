Rita Lee e o poder do rock: tributo une gerações de fãs na Virada Cultural

Um show colaborativo inédito em homenagem a Rita Lee e Roberto de Carvalho encerrou a programação da Virada Cultural neste domingo (25), com muito rock nacional e um clima de saudade.

O que rolou

O tributo "Caso Sério" sacudiu o Palco República, reunindo grandes nomes do rock e da MPB, como Fernanda Abreu e o Titã Paulo Miklos. O show também contou com Johnny Hooker e Gabi Melim, representantes da nova cena da música brasileira.

A apresentação lotou o Palco República, mesmo com outras atrações de peso acontecendo simultaneamente, como João Gomes, no Anhangabaú. O público refletiu um verdadeiro encontro de gerações, com idosos, adultos e crianças celebrando juntos. Mas, apesar do sucesso de público, o show teve pequenas falhas técnicas de som.

Com um mergulho na vida e obra de Rita Lee e Roberto de Carvalho, o espetáculo percorreu diversas fases da trajetória do casal e da carreira de Rita. Para apresentar os artistas, o tributo contou com o apresentador Edgar Piccoli, que costurou as canções com narrativas históricas e bastidores de álbuns icônicos. A apresentação foi embalada por músicos que fizeram parte da banda de Rita Lee.

Fernanda Abreu e Paulo Miklos foram os destaques da noite e ovacionados pelo público. Abreu subiu ao palco vestindo um traje estampado com o rosto de Rita Lee na época dos Mutantes, banda que marcou o início da carreira da cantora no Movimento Tropicalista, nos anos 1960.

"Rita Lee foi a maior artista brasileira", declarou Fernanda Abreu no palco. O show também foi marcado por momentos de saudade, curiosidades e histórias.

Uma das maiores honras da história do Titãs foi quando a Rita Lee pediu para ser backing vocal do Acústico MTV com a gente. O resultado vocês já sabem: nós que fizemos backing vocal pra ela. Paulo Miklos

O recifense Johnny Hooker embalou sucessos dos anos 80, como "Doce Vampiro", "Desculpe o Auê" e "Mutante".