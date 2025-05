Marido diz que Simone Mendes recusou R$ 64 milhões de bets: 'Amaldiçoado'

Simone Mendes, 41, foi procurada por uma empresa de bets, plataformas de apostas e jogos de azar, e negou parceria apesar do valor milionário do contrato. A informação foi revelada por seu marido, o empresário Kaká Diniz, no podcast Café com Ferri.

Simone é autêntica. Não fechamos marca com que não condiz com a realidade do que ela é. Rejeitamos R$ 64 milhões em contratos de bets. Por quê? Eu não faço bet, Simone não faz bet e nós somos totalmente contra essa história. Kaká Diniz

O que aconteceu

O contrato com a bet duraria dois anos. Segundo Diniz, a empresa sugeriu um contrato de dois anos para usar a imagem dela, sem nem precisar divulgar nas suas próprias redes sociais —para isso, pagariam R$ 32 milhões por ano.

Kaká revelou que Simone "não quis nem sentar na mesa para conversar". Afirmando que sua esposa é contra as bets, o empresário afirmou que ela se recusou imediatamente a sequer discutir a proposta.

Kaká Diniz chamou o dinheiro desse tipo de contrato de "amaldiçoado". "Nada mal para quem ganha, mas de onde está vindo o dinheiro? De pessoas que estão perdendo dinheiro. Acredito que é um dinheiro amaldiçoado. Não tenho como ficar feliz em botar dinheiro no bolso enquanto outras pessoas estão se ferrando no vício cada vez mais desenfreado".

A CPI das Bets tem investigado este tipo de negócio. A comissão, que já convocou Virgínia Fonseca, Rico Melquiades, Jojo Todynho, Gusttavo Lima e mais, foi criada para apurar ilegalidades relacionadas a empresas de apostas e jogos de azar.