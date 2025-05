Ronald detalha emagrecimento após pesar 120 kg: 'Não estava feliz'

Ronald Nazário, 25, disse que sua vida foi transformada após passar por um processo de emagrecimento e dá adeus ao sobrepeso.

O que aconteceu

Ronald contou que chegou ao ápice da obesidade durante a pandemia de covid-19, quando pesou 120 kg. "Quando cheguei nesse ponto pensei: 'o que estou fazendo da minha vida?' Você se olha no espelho, vai crescendo de pouquinho em pouquinho e se habitua com aquilo. Hoje eu me olho e falo: 'nunca mais vou me permitir chegar nesse estado'. É ridículo!", declarou durante participação no Flow Podcast.

O DJ explicou que se sentia infeliz com o sobrepeso. "Chegou um ponto em que não estava feliz com meu corpo, não me sentia saudável, sofria para sair da cama. Tava uma merda. O corpo é nossa máquina, nossa ferramenta para interagir com o mundo".

Ele afirmou que emagreceu não apenas por uma questão estética e disse que aprendeu a gostar de ter uma rotina fitness. "Não é só pelo físico, pela aparência. Estar na academia é extremamente terapêutico, se desestressar, as endorfinas que liberam depois, me fazem bem".

Ronald é filho de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues. Ele não seguiu os passos dos pais no esporte e optou pela carreira artística e empresarial.