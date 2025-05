'Rainha da Beteria': Globo debocha de Virginia após anúncio na Grande Rio

A Globo fez uma paródia debochando da influenciadora Virginia Fonseca, 26, após ter prestado depoimento na CPI das Bets, em Brasília, e ter sido anunciada a nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio para o Carnaval 2026.

O que aconteceu

A emissora fez a brincadeira durante o bloco "Isso a Globo Não Mostra", no Fantástico, na noite de hoje. "Tem aposta nova na folia, é a Rainha da 'Beteria'", dizia a música mostrando imagens da influenciadora na CPI e na Sapucaí.

Que transformou em Carnaval a CPI/ Pode apostar que é por amor que ela está aí/ Bet, bet, bet, bet forte o tamborim/ Nunca vi uma rainha que amasse samba assim/ Bet, bet, bet, bet forte o tamborim/ Põe tigrinho na avenida pra rolar mais um din din.

Virgínia depôs no último dia 12 na CPI das Bets, na qualidade de testemunha. Ela foi questionada pela senadora Soraya Thronicke (União do Brasil-MS) a respeito das publicidades que faz para casas de apostas e das regulamentações que observa ao divulgar esse tipo de propaganda. Na ocasião, ela tirou foto com senadores e negou que recebesse mais das empresas de aposta pelas perdas de apostadores.

Já nesta semana, a influenciadora foi anunciada a nova rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. Ela vai substituir a atriz Paolla Oliveira, que anunciou no início do ano que esse seria seu último ano no posto. A escolha gerou alguns protestos, inclusive de famosos. A atriz Carol Castro, conhecida atualmente pelo papel na série Garota do Momento, foi uma das que se manifestou. "Isso não pode continuar, certo?", escreveu a atriz nos comentários do anúncio.