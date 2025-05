Pabllo Vittar 'sem filtro' e Solo Leveling: o melhor do Anime Awards 2025

Considerado o "Oscar dos animes", o evento Crunchyroll Anime Awards 2025 foi realizado hoje para premiar os melhores animes de 2024, com direito a participação de Pabllo Vittar.

O que rolou?

Realizado no começo da noite em Tóquio, no Japão, o Crunchyroll Anime Awards fez fãs do mundo inteiro madrugarem no Ocidente para torcer por seus animes favoritos do ano de 2024. Durante o pré-show, os apresentadores Tim Lyu e Lauren Moore entrevistaram alguns dos convidados internacionais e distribuíram alguns dos prêmios de categorias menores.

O palco recebeu grandes nomes do entretenimento mundial, como os atores Finn Wolfhard e Gaten Matarazzo de "Stranger Things", a artista Rina Sawayama e o cantor d4vd, e todos declararam algo em comum: o amor pelos animes. Inclusive esse foi o primeiro ano com uma artista brasileira, a cantora Pabllo Vittar.

Pabllo Vittar apresentando uma categoria do Crunchyroll Anime Awards 2025 Imagem: Reprodução/YouTube

A artista brasileira foi trajada com um vestido amarelo e asas - como se tivesse saído de um episódio de "Sailor Moon"- , e apresentou a categoria Melhor Música de Anime. Pabllo fugiu do roteiro e comentou "olha, uma dos meus favoritos" ao ler a vitória de Creepy Nuts (de "Dan Da Dan") na categoria. Durante o pré-show a cantora brasileira revelou como os animes a inspiram desde pequena e que se atrai pelas músicas de "Dragon Ball Z" e "Death Note".

Entre as entregas de troféu, o palco era ocupado por artistas japoneses responsáveis por aberturas e encerramentos de animes. Entre as apresentações musicais rolaram performances de Creepy Nuts cantando o hit global "Bling-Bang-Bang-Born" (de "MASHLE: MAGIA E MÚSCULOS"), a esperada apresentação da banda Flow e um especial da cantora Lisa cantando temas de toda a sua carreira.

Keichiro Sato, diretor de 'Frieren', sobe no palco do Crunchyroll Anime Awards 2025 com uma pelúcia da protagonista Imagem: Reprodução/YouTube

Os grandes vencedores foram "Solo Leveling" (6 prêmios, mais um de dublagem em português para Charles Emmanuel, voz do protagonista), "Frieren: e a Jornada para o Além" (4 prêmios) e "Dan Da Dan" (3 prêmios). "Attack on Titan" ganhou o inédito prêmio de Impacto Global, graças ao efeito cultural que teve em toda a cultura otaku desde sua estreia em 2013.

Lista de vencedores