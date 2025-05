Qual foi o único filme brasileiro a conquistar a Palma de Ouro em Cannes

O Brasil acaba de conseguir seu primeiro prêmio na categoria de melhor ator no Festival de Cannes, dado para Wagner Moura, além do prêmio de melhor direção pela segunda vez, para Kleber Mendonça Filho, pelo filme "O Agente Secreto.

O filme não recebeu o principal prêmio da noite, a Palma de Ouro, mas, o Brasil já ganhou esse título - lá em 1962, com o filme "O Pagador de Promessas".

Conheça "O Pagador de Promessas"

O filme conta a história de um homem que tem que carregar uma pesada cruz de madeira como promessa. Com nome apropriado, o longa segue Zé do Burro, que promete a uma Mãe de Santo, de candomblé, que carregará a cruz até a Igreja de Santa Bárbara em Salvador como sua promessa, mas a história critica intolerância religiosa e desigualdade social, terminando com a morte do protagonista.

"O Pagador de Promessas" foi um marco para o cinema nacional, sendo o único filme brasileiro a receber o prêmio até hoje. Conquistado em 1962, o prêmio foi dado ao longa, que competia com filmes como "O Anjo Exterminador", "O Eclipse" e "Longa Jornada Noite Adentro".

O prêmio do filme ficou preso por quase dez anos em um cofre que ninguém sabia o código. A Palma de Ouro ficou com o diretor Anselmo Duarte até sua morte em 2009, no entanto, em 2022, foi revelado que o prêmio estava em um cofre do qual ninguém sabia a senha - foi necessário arrombá-lo, processo que foi acompanhado por um dos quatro filhos do diretor, Anselmo Duarte Júnior.