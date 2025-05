Por que Carlos Alberto de Nóbrega demitiu Lívia Andrade de A Praça É Nossa?

Lívia Andrade, 41, participou da gravação que vai homenagear a Carlos Alberto de Nóbrega no Domingão com Huck (Globo), hoje, e relembrou um episódio pouco conhecido dos bastidores de A Praça É Nossa (SBT): a vez que ela foi demitida do humorístico.

O que aconteceu

O desentendimento aconteceu quando Lívia pediu aumento de cachê. Na época, ela ainda não era contratada fixa do SBT e recebia por diária. "Eu ganhava uns R$ 350 por dia. E falei: 'Poxa, estou aqui no quadro, outro humorista, porque é homem, está ganhando mais do que eu'. Sempre fui de correr atrás dos meus direitos".

A princípio, ele me mandou embora. Mas, no dia seguinte, aumentou R$ 50 no cachê e eu voltei. Naquele momento, não era nem pelo valor, era pela tentativa de melhorar. Lívia Andrade

Lívia ainda refletiu sobre o aprendizado que levou daquela época. "Aprendi que a gente não pede aumento se comparando com ninguém. Você mostra seu valor. E deu certo. Depois, passei a participar de vários quadros, sentei no banco da Praça com um personagem fixo, que era o que todo mundo queria."

Carlos Alberto de Nóbrega durante homenagem no Domingão com Huck (Globo) Imagem: Léo Rosario/Globo

Ela destacou uma lição que leva para a carreira até hoje. "Carlos me ensinou a importância de ser escada, de ajudar o outro no palco. Nem sempre você precisa ser o protagonista. Todo mundo ali tem sua função."

Atualmente, Lívia se diz feliz por integrar o time do Domingão com Huck. "Ouço: 'Tá fazendo o quê lá no Domingão?' Gente, eu estou no melhor programa da televisão brasileira, aos domingos, na Globo. Estar aqui, mesmo se eu não falar nada, está bom. É maravilhoso participar disso aqui, se emocionar, reencontrar pessoas, sentir essa energia, entrar na casa das pessoas aos domingos, é dar seguimento a uma coisa que eu já fazia com o Silvio [Santos]."

Homenagem

Apresentador de A Praça É Nossa há 38 anos, Carlos Alberto de Nóbrega foi recebido por Luciano Huck para relembrar os momentos especiais de sua vida no palco do Domingão. Na homenagem, ele recebeu o carinho de colegas de televisão como Raul Gil e Moacyr Franco, além de ser surpreendido pela presença dos familiares. Programa vai ao ar hoje.

Carlos Alberto de Nóbrega ao lado da família durante homenagem no Domingão com Huck (Globo) Imagem: Léo Rosario/Globo

Lívia, em conversa com Splash, relembrou com carinho do período que trabalhou com Carlos Alberto de Nóbrega. "Era um programa incrível, com clima de amizade nos bastidores".