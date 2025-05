Morre tiktoker americana que compartilhava batalha contra câncer cerebral

Anna Grace Phelan, jovem americana de 19 anos que ganhou notoriedade ao compartilhar sua batalha contra o câncer nas redes sociais, morreu neste fim de semana.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela mãe da jovem, Nadine Phelan. "É com grande tristeza que anunciamos que nossa linda filha foi para casa com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo", escreveu. "Muitos de vocês acompanharam sua jornada durante uma batalha difícil contra o câncer e testemunharam sua poderosa fé. Obrigada pelas milhares de orações por cura e paz. Que todos possamos nos alegrar com a certeza de que ela está no céu agora, e que foi curada", disse nas redes.

Com quase 150 mil seguidores no TikTok, Anna ficou conhecida por sua coragem ao relatar os desafios do tratamento. Diagnosticada com câncer no cérebro em 2023, ela usou a plataforma para inspirar outras pessoas, especialmente jovens, a enfrentarem situações difíceis com fé e perseverança.

Em um dos últimos vídeos, Anna relatou o agravamento da doença. "As coisas não têm estado boas. Meu tumor cresceu e está numa área onde não consigo respirar. Não dá para operar", contou a americana. Apesar da gravidade, a tiktoker mantinha a esperança. "Seria preciso um milagre, mas ainda não vou desistir. Se vocês continuarem orando por mim, acho que vou conseguir."