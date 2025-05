Mel Lisboa fala sobre se tornar vegana: 'Fiz em respeito a Rita Lee'

Mel Lisboa, 47, contou que se tornou vegana em respeito Rita Lee, durante o processo de preparação para o espetáculo Rita Lee - Uma Autobiografia musical.

O que aconteceu

Mel já era vegetariana desde 2017 e em fevereiro de 2024, decidiu se tornar vegana para ter uma conexão mais profunda com a homenageada. "Sou vegana hoje, me tornei vegana, fiz essa transição para o veganismo, em respeito a Rita, ao que importava para ela, as causas que ela defendia. Essa era uma causa que ela defendia verbalmente, que ela ia falar, era importante para ela", disse em entrevista à Quem.

Para a atriz, a intenção era aumentar a aproximação com quem foi Rita Lee além da música. "Durante os ensaios, eu falei: 'Em respeito à Rita, pelo menos, durante os ensaios, para me conectar de uma outra forma, que não de uma forma pragmática, estudar, ler, assistia aos vídeos, escutar. Quis me aproximar dela de uma forma um pouco mais espiritual. O veganismo está muito próximo disso".

Após o fim da primeira temporada do musical, no Teatro Porto entre abril e setembro, a artista optou por seguir vegana. "Quando acabou o espetáculo, já estaria livre dentro da minha promessa para voltar a ser só vegetariana, eu falei: 'Por que vou voltar?'. Me sinto bem, me alimento bem, acho que faz sentido, posso, tenho alguns privilégios, então, vou continuar e assim eu sigo até agora".