Marcos Oliveira recebe doação de 20 cestas básicas de Tatá Werneck

Marcos Oliveira, 68, o Beiçola, agradeceu a doação de 20 cestas básicas, de Tatá Werneck, nas redes sociais. O ator é o mais recente morador do Retiro dos Artistas, organização no Rio de Janeiro que acolhe profissionais de arte em situação de vulnerabilidade.

O que aconteceu

No post, Beiçola agradeceu a contribuição de Tatá e a chamou de "anjo da guarda". A comediante e apresentadora enviou 20 cestas básicas para a instituição, para serem distribuídas entre os residentes.

Tatá fez essa linda doação de cestas básicas para os nossos artistas residentes! Um gesto de amor e generosidade que aquece o coração e faz toda a diferença por aqui. Retiro dos Artistas, nas redes sociais

Beiçola passa por dificuldades financeiras desde 2016. Sofrendo com a falta de emprego, o ator já revelou que nunca teve contrato fixo com a Globo, mesmo durante "A Grande Família", que durou 14 anos.

O ator também passa por complicações de saúde. No final do ano passado, Marcos Oliveira teve de passar por um cateterismo de emergência, devido a obstrução das artérias coronárias, além do funcionamento das valvas e do músculo cardíaco.