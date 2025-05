Luciano Huck atende ligação da filha durante o Domingão: 'É urgente?'

Luciano Huck atendeu ligação de sua filha Eva, 12, no meio da gravação do quadro Quem Quer Ser Um Milionário?, no Domingão.

O que aconteceu

O apresentador atendeu a ligação de sua filha e perguntou se era algo urgente. Inesperadamente, Luciano Huck puxou o celular do bolso e atendeu o telefone, tendo uma conversa rápida com sua filha e a avisando que estava no meio da gravação do programa.

Oi, filha! Estou no meio do programa de televisão, estou no Domingão, fazendo Quem Quer Ser Um Milionário. Fala oi para todo mundo. Luciano Huck

Huck pediu para sua filha desejar boa sorte ao convidado. Na ligação, o apresentador pediu para Eva desejar boa sorte ao doutor Jonas, que estava, naquele momento, a duas perguntas da pergunta do milhão.

"Pode me ligar depois, pode me ligar depois". Eva falou que ele poderia ligar de volta depois e, ao desligar o celular, Luciano Huck fez piadas com a ligação, dizendo que seu telefone não toca para ninguém "só para meus filhos e esposa. Então, quando toca, eu atendo".

No fim, Jonas não levou o milhão. O doutor errou uma das últimas perguntas antes da pergunta do milhão, indo para casa com seu último porto seguro de R$150 mil.