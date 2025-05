Longe das telas, Sabrina Parlatore curte show de Luísa Sonza na Virada

Sabrina Parlatore aproveitou o show da cantora Luiza Sonza na Virada Cultural em São Paulo.

O que aconteceu

Sabrina postou um registro da Virada em seu Instagram. Ela fez um story do palco. Aos 50 anos, a apresentadora hoje se denomina ativista no combate ao câncer de mama —doença com que foi diagnosticada há dez anos.

Parlatore está longe da televisão há oito anos. Em 2017, ela participou do "Popstar" e desde então não retornou às telinhas. A ex-apresentadora da MTV leva uma vida mais reservada e quase não faz aparições públicas.

A apresentadora Sabrina Parlatore entrevista a banda "Charlie Brown Jr." no programa "Luau MTV" Imagem: Reprodução

Luiza Sonza se apresentou na zona norte de São Paulo. Ela fez um show no palco Brasilândia/Freguesia ontem. A cantora se apresenta novamente hoje, mas no palco Campo Limpo, na zona sul, às 17h. Neste ano, a Virada Cultural completa 20 edições e promoveu shows em mais de 20 palcos pela cidade.