Liniker domina o Anhangabaú na Virada Cultural: 'Tem 120 mil pessoas aqui'

Liniker anunciou nas redes sociais que faria história na Virada Cultural e instigou os fãs ao perguntar quantas mil pessoas estariam no Palco Anhangabaú, neste domingo (25). A resposta veio em forma de presença: o público lotou o espaço e muitos chegaram horas antes para garantir um bom lugar.

O que rolou?

Público lota Anhangabaú para show da cantora Liniker na Virada Cultural de SP Imagem: Marcelo Justo/UOL

Minutos antes da apresentação, quando a banda subiu ao palco, a multidão explodiu em gritos de expectativa. Às 16h08, Liniker deu início ao show com "Caju", levando a plateia a cantar em coro, em um momento que parecia mais uma comunhão musical do que uma simples apresentação.

"São Paulo, que bom estar com vocês hoje! Eu tô muito feliz e acho que estou vivendo uma vida que jamais imaginei", avisou Liniker. "Tenho só 10 anos de carreira, e isso é muito." disse, emendando a música "Baby 95", com a plateia formando um coral.

A cantora Liniker se apresenta no palco Anhangabaú na Virada Cultural de SP Imagem: Marcelo Justo/UOL

Emocionada, Liniker comemorou o tamanho do público. "Chegou a notícia para mim que tem 120 mil pessoas aqui na Virada Cultural", revelou.

Tem sido dez anos de carreira; que bom comemorar com tanta gente. Liniker

Liniker terminou o show cantando a música "Pop Star" e agradecendo ao público e à sua banda. "Muito obrigado, é uma honra estar aqui hoje", disse a cantora. Depois disso, reuniu toda a equipe no palco e mais uma vez agradeceu a plateia —que retribuiu com gritos, almas e assobios.

A cantora Liniker se apresenta no palco Anhangabaú na Virada Cultural de SP Imagem: Marcelo Justo/UOL

Fanáticos pela Liniker

Muitos fãs da cantora chegaram horas antes ao Vale do Anhangabaú para garantir um espaço mais próximo do palco. A assistente administrativa Jesselane Oliveira Alves, 30, chegou às 10h, determinada a ficar na grade. "Eu vim ver a diva Duquesa e a Liniker. Tenho todas as músicas delas no Spotify", disse Jesselane.

O aderecista Richard Renato, 28, de São Caetano, no Grande ABC, também garantiu seu lugar cedo, chegando por volta das 13h, acompanhado de uma amiga. "Eu já fui uma vez no show da Liniker no Memorial da América Latina e vale o esforço de chegar cedo para ficar mais perto do palco", afirmou.

Fãs da Liniker: Gabrielle Françoise Oliveira Souza, 25, Richard Renato, 28, e Jessilane Oliveira Alves, 30 Imagem: Martha Alves/UOL

A cineasta Gabrielle Françoise Oliveira Souza, 25, que mora na região de Pirituba, declarou sua admiração por Liniker e comentou sobre a coincidência do seu estilo pessoal. "O cabelo e as sobrancelhas parecidos com os dela são coincidência, porque já os usava antes da artista", explicou. "Mas Caju tá inspirando tanto as minhas outras artes", completou Gabrielle.