Lilo & Stitch e Missão Impossível arrecadam quase US$500 mi em vendas de ingressos

Por Dawn Chmielewski

(Reuters) - O remake em live-action de "Lilo & Stitch" e o filme cheio de adrenalina "Missão: Impossível -- O Acerto Final" arrecadaram um total de US$494,2 milhões em vendas de ingressos em todo o mundo, incluindo US$208,5 milhões nos Estados Unidos e no Canadá.

"Lilo & Stitch", que tem origem no filme de animação de 2002 da Disney sobre um alienígena azul travesso que cai no Havaí e é adotado por duas irmãs, arrecadou US$304,2 milhões em todo o mundo até domingo, incluindo US$145,5 milhões em vendas domésticas.

"Lilo & Stitch" estabeleceu um recorde de bilheteria doméstica para os três primeiros dias do fim de semana do feriado de Memorial Day, superando "Top Gun: Maverick", de 2022, de acordo com a Comscore.

O novo filme de Tom Cruise em seu papel como o espião que desafia a morte, Ethan Hunt, em "Missão: Impossível", arrecadou US$190 milhões em vendas globais de ingressos, incluindo US$63 milhões nos EUA e no Canadá. Isso supera o desempenho do fim de semana de estreia do filme de maior bilheteria da série, "Missão: Impossível -- Efeito Fallout", de acordo com Chris Aronson, presidente de distribuição doméstica da Paramount Pictures.

"O espetáculo absoluto do que Tom (Cruise) e McQ colocaram como ingredientes principais desse filme é realmente notável", disse Aronson, usando o apelido do diretor do filme, Christopher McQuarrie.

(Reportagem de Dawn Chmielewski em Los Angeles)