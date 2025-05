Lexa celebra volta aos palcos após 6 meses: 'Achei que seria incapaz'

Lexa voltou aos palcos oficialmente ontem, após seis meses sem fazer show, e comemorou nas redes sociais.

O que aconteceu

A cantora disse que não acreditava que seria possível voltar a fazer shows após o quadro de pré-eclâmpsia e a morte da filha, Sofia. "Queria começar esse texto agradecendo primeiramente a Deus. Lembro do dia que achei que eu seria incapaz de voltar a exercer a minha profissão novamente, mas o Senhor me sustentou. Seis meses sem fazer shows, e agora estou de volta!", escreveu em seu post no Instagram.

O primeiro show da artista aconteceu ontem, em São Paulo, e a artista celebrou o feito. "E eu tô muito feliz por estar aqui. Hoje, o sentimento predominante é alegria! Alegria de estar viva, alegria de fazer o que eu faço ao lado das pessoas que eu amo. Agora eu tô doida pra rodar esse Brasil e encontrar vocês!! Obrigada São Paulo por essa noite".