Jesuíta Barbosa revela que sonhou 'muitas vezes' com Cauã Reymond

Jesuíta Barbosa revelou que já sonhou muitas vezes com o também ator Cauã Reymond, que ficou surpreso com a declaração do colega.

O que aconteceu

Jesuíta Barbosa brincou com Cauã. O intérprete de Ney Matogrosso nas telonas participou do 'Altas Horas' ontem e falou que já sonhou muitas vezes com Cauã Reymond, com quem contracenou em "Amores Roubados", de 2014.

Eu sonhava contigo muitas vezes.

Jesuíta Barbosa

Olha a sorte que eu tive! Esse talento todo.

Cauã Reymond

Ator contou que assistiu 'Homem com H' ao lado de Ney. "Eu fui assistir, estava com insolação neste dia. Fiquei ardendo demais e ele do meu lado. Saí do filme sem entender muito o que era", lembrou. Em uma participação anterior no programa, Ney afirmou que Barbosa chorou na exibição.