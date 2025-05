Fãs devotados, banda afiada: Wilco celebra tradição em 3ª vinda ao Brasil

Em três décadas de vida, o Wilco criou um culto em torno de si a partir de músicas que aproxima o rock do folk e do country, com uma sofisticação sonora difícil de ser alcançada no cenário roqueiro.

É ótimo poder ver novamente o grupo ao vivo, depois de passagens por Tim Festival (em 2005, no Rio) e Popload Festival (2016, em São Paulo). Um show por década. A frequência poderia ser maior, mas os retornos dão ao público brasileiro a chance de acompanhar o desenvolvimento da banda ao longo dos anos.

E permite que o Wilco faça shows não baseados unicamente nas músicas mais conhecidas, mas também nas coisas mais novas, como "Evicted", do disco "Cousin" (2023), que apareceu na apresentação do C6 Fest, neste domingo (25), no parque Ibirapuera, em São Paulo.

Acostumada a fazer shows solo de cerca de duas ou três horas de duração, a banda liderada pelo compositor e vocalista Jeff Tweedy conseguiu um bom espaço dentro da apertada grade horária do C6 Fest — tocaram por mais de uma hora e meia na tenda MetLife, em que os artistas se apresentam por cerca de uma hora.

Jeff Tweedy, do Wilco, no palco do C6 Fest Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

O tempo fez com que a banda pudesse pinçar faixas de diversas fases, como "Company in My Back" (de 2004), "Handshake Drugs" (2002), "Box Full of Letters" (1995) e "If I Ever Was a Child" (2016).

No palco, a banda está afiada. Na plateia, os fãs devotados cantam e se emocionam com músicas como "Impossible Germany", uma das mais marcantes do Wilco e que simboliza a elegância sonora da banda. "I am Trying to Break Your Heart" é uma beleza, e o público ajuda Tweedy a cantar.

Um show do Wilco é uma comunhão entre artista e público, coisa bonita de se ver. É uma vitória de um grupo que celebra a tradição, mas que se recusa a se prender em padrões. Inspirante e emocionante. Tomara que não demorem mais uma década para voltar.