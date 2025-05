Ex de Esdras acusa Gretchen de ameaça: 'Estou à disposição da Justiça'

Marcia Giselle, ex de Esdras de Souza, atual marido de Gretchen, acusa a cantora de ter ameaçado ela e sua filha por mensagens. Segundo ela, Gretchen teria afastado Souza das filhas.

O que aconteceu

Marcia postou stories no Instagram explicando o que teria acontecido. "Essa senhora, que é casada com o meu ex-marido, o Esdras, mandou uma mensagem pro marido da minha filha me ameaçando, dizendo que eu vou ter que provar tudo que eu falei na justiça", afirmou ela.

E eu quero deixar outro recado pra ela, que eu estou aqui à disposição da justiça, com todas as provas prontinhas pra falar e pra provar. Ela disse que eu tenho que provar cada palavra na justiça, e eu vou provar cada palavra. Não tenha dúvidas disso.

Marcia Giselle

Segundo ela, a cantora ofendeu também a filha de Marcia. "E não contente com tudo isso, ainda falou que a minha filha era desequilibrada e outras coisas mais. Eu tô aqui aguardando a intimação. Vamos, já que a gente não vai pra mídia, já que eu não tenho que provar nada na mídia, vamos lá, tá bom? Era esse recado que eu queria deixar pra essa senhora."

Em seguida, ela postou um print de uma suposta conversa do genro com Gretchen. "E eu vou deixar um pedacinho para vocês verem o que que ela falou. É só um pedacinho, porque foram muitas barbaridades, tá? Mas eu vou deixar só um trechinho aí da conversa para vocês verem", escreveu.

Mensagens que Gretchen teria enviado a genro de Marcia Imagem: Reprodução/Instagram

Ela negou estar querendo palco. "Ela falou também que eu queria palco, que o meu objetivo de tudo isso que eu fiz, falando a verdade, quem ela era realmente e quem o meu ex-marido é realmente. (...) A opinião dela é o que menos me importa. O recado foi dado", concluiu.

Márcia se juntou a filha de Gretchen. Enquanto a cantora estava confinada no Power Couple, Márcia e Jenny Miranda a acusaram de manipulação. Jenny afirmou que a Rainha do Rebolado a afastou da filha, Bia Miranda. Márcia disse que ela afastou Esdras das duas filhas que teve com ele.

Márcia e Esdras foram casados por 15 anos. Juntos eles tiveram duas filhas e uma neta. Splash procurou Gretchen para ouvir seu lado. Caso tenha retorno, a matéria será atualizada.