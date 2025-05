Demi Lovato se casa com o cantor Jordan Lutes na Califórnia

A popstar Demi Lovato acaba de se casar com o cantor e compositor Jordan Lutes, mais conhecido como Jutes, na tarde de hoje.

O que aconteceu

O casal se conheceu em 2022, enquanto Demi trabalhava em seu álbum "Holy Fvck". Jordan Lutes foi um dos colaboradores deste álbum da artista, que focava em um som de rock mais pesado, o mesmo estilo musical que ele produz.

Após quase dois anos de namoro, Jutes a pediu em casamento. No final de 2023, Demi anunciou que ela e Jordan estavam noivos - ao longo dos anos, a cantora postou várias fotos junto a seu parceiro, afirmando inclusive: "Mal posso esperar para casar com você!".

O casamento aconteceu na Califórnia e Demi usou um vestido da grife Vivienne Westwood. "Quando eu pensei no tipo de vestido que eu queria, eu sempre lembrava dos designs de Vivienne, especialmente como as silhuetas complementam as curvas do corpo e seu uso de corsetes".