Ex-BBB Davi Brito diz ter abandonado o álcool: 'Era preso nesse vício'

Colaboração para Splash, no Rio

Davi Brito, campeão do BBB 24, revelou que está há um mês sem consumir bebidas alcoólicas.

O que aconteceu

O baiano classificou a decisão como um passo importante na vida. "Há exatamente um mês, eu tomei a decisão mais difícil e ao mesmo tempo, a mais poderosa da minha vida. Parei de beber", escreveu Davi na legenda da publicação nas redes sociais.

Davi confessou que tinha vício em álcool. "Quem me conhece de verdade sabe o quanto eu era preso nesse vício. A bebida fazia parte da minha rotina, das minhas noites, dos meus finais de semana, das minhas fugas. Mas chegou um momento em que eu olhei no espelho e não me reconheci mais. Eu vi ali alguém cansado, sem direção, desperdiçando o próprio potencial", comentou.

Fãs do ex-BBB reagiram a declaração. "Sucesso sempre, Davi. Que Deus continue te abençoando", comentou uma seguidora. "Parabéns pela iniciativa", elogiou outra. Já um terceiro internauta brincou com a declaração. "Uma cervejinha vai bem às vezes, mestre".