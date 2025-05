Sem tropeços, coletivo brasileiro mostra nova face do rap no C6 Fest

Uma colagem de samples obscuros, beats com texturas variadas envoltos por vocais que se movem em diferentes velocidades e direções: às vezes rápidos e irônicos, às vezes lentos e sóbrios.

Assim é o tom do impressionante show de Thalin, Cravinhos, iloveyoulangelo, Pirlo & VCR Slim, que apresentaram no domingo (25), no C6 Fest, o disco "Maria Esmeralda", lançado no ano passado.

O disco é bastante rico sonoramente, com referências que vão a esquecidas trilhas sonoras de filmes, soul brasileiro, drum'n'bass, neo-jazz, samba antigo. Tudo embalado dentro do contexto do hip hop.

Seja em disco ou ao vivo, o hip hop do grupo lembra as experimentações de Dj Shadow, Marcelo D2 e Planet Hemp, Tyler, the Creator, Madvillain (a dupla MF Doom e Madlib).

O show se desenrola sem tropeços, com o quinteto bem à vontade rimando pelo palco enquanto os beats dão o tom do clima.

Público tímido acompanhou coletivo responsável pelo disco Maria Esmeralda Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

Em faixas como "McCoy Tyner" e "Lince", tiveram a presença de um trio de cordas. Em 50 minutos, o show se desenrola em um clima sossegado, com a banda deslizando por um rap mais tradicional ("Amarelo Cor do Sol", "Judas Beijoqueiro"), e tons mais experimentais e enfumaçados ("Todo Tempo do Mundo").

Em "Boca de Ouro", o grupo contou com o apoio de Rubi e Zudizilla, um dos mais talentosos rappers do pais.

Realizado no início da tarde, horário meio ingrato, o grupo reuniu público pequeno na tenda MetLife. Mas o show mostrou uma banda que não tem medo de experimentar e não tem preguiça de fuçar referências que já não estavam mais na memória de ninguém. Ajudam, assim, a revitalizar não só o rap, mas a música brasileira.