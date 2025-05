Carlos Alberto sobre esposa: 'Não tem vergonha de viver com um homem de 89'

Carlos Alberto de Nóbrega, 89, se declarou à esposa, Renata Domingues, 49, e aos filhos durante homenagem que recebeu no Domingão com Huck. Programa da Globo preparou surpresas que emocionaram a estrela do SBT durante gravação na última quarta-feira.

O que aconteceu

Quase no final da gravação, Carlos Alberto se emocionou ao ver os seis filhos no palco. Eles leram uma mensagem carinhosa ao pai e chamaram um coral para cantar "Is This Love", de Whitesnake, música marcante na história dele e seu pai, o radialista Manuel de Nóbrega, o criador de A Praça da Alegria, que daria origem ao programa A Praça É Nossa anos mais tarde.

A Splash, Luciano Huck contou que "Is This Love" foi dedicada pelo pai de Carlos Alberto ao filho pouco tempo antes de morrer. "O Seu Manoel falou ao Carlos Alberto: 'Sempre que você ouvir essa canção, saiba que estou com você'. E a música tocou em vários momentos na vida do dele depois dessa fala".

A esposa ficou responsável por entregar um buquê de flores. Carlos Alberto não deixou de agradecê-la: "Ela não tem vergonha de viver com um homem de 89 anos"

Antes da gravação, ao lado da esposa e da filha mais nova, Maria Fernanda, 24, ele já havia se declarado a família ao conversar com Splash. "São as duas mulheres que eu mais amo na vida. Não tem outra, não posso encerrar [a entrevista] sem essa frase. Minha mulher e a [filha] que diz que ser predileta, mas não é não, é tudo igual"

Família é a coisa mais importante que um homem pode ter. Além de saúde, é ter uma família que deixa o pai chegar e ficar no ponto seguro. Quando eu vou lá para o sítio, vão as netas, vão os filhos, aquilo para mim são anos de vida... Seis filhos, 10 netos e um bisneto. Carlos Alberto de Nóbrega

Antes da família se tornar protagonista, colegas de televisão, como Raul Gil, Moacyr Franco e Saulo Laranjeira, responsável pelo personagem Deputado João Plenário, prestaram homenagens ao humorista. Carlos Alberto viu a própria história ser contada por depoimentos, desde o nascimento até os 38 anos de A Praça É Nossa, passando pela Rádio Nacional e pelos 11 anos de TV Globo, onde trabalhou com Renato Aragão. Outro parceiro de trabalho lembrado na homenagem foi Golias.