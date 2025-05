Bia Miranda desabafa após quase capotar o carro: 'Inimigo está nervoso'

A influenciadora digital Bia Miranda, 21, passou por um grande susto na manhã de hoje.

O que aconteceu

Bia contou que quase sofreu um acidente enquanto seguia para o hospital visitar a sua filha. "Estou indo ver a Maysha e a gente quase capotou com o carro. Um carro estava do nosso lado e ele foi pra nossa frente sem mandar seta nenhuma, não tinha como frear. Então, o Gabriel tacou pro lado e subiu na calçada para não bater", relatou nas redes sociais.

Maysha, filha de Bia Miranda, está internada na UTI. A bebê nasceu há apenas um mês.

Pouco antes de relatar o incidente no trânsito, Bia já havia usado os stories para desabafar sobre outro desconforto. "Falar pra vocês, manas, o inimigo está nervoso. Acordei e acabei de notar que estou com manchinhas vermelhas, do dia pra noite isso surgiu no meu corpo", disse.