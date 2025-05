Banda de Gana traz ao C6 som que mistura hip hop, soul e ritmos africanos

Uma banda formada por DJs, produtores, artistas visuais e cineastas, que usam instrumentos eletrônicos e analógicos para criar música que se recusa a permanecer dentro das fronteiras de apenas um gênero.

Assim é a banda/coletivo SuperJazzClub, formada em Acra, a capital de Gana, e que há pelo menos dois anos viaja o mundo tocando em festivais pop para mostrar um som que mistura soul, hip hop, afrobeats e ritmos de seu país.

Os seis integrantes, Cousin P. (que também atende por Ansah Live), Tano Jackson, BiQo, Joey Turks, Seyyoh e Øbed, desembarcam no Brasil para tocar no C6 Fest, que será encerrado neste domingo (25) no parque Ibirapuera, em São Paulo.

Em entrevista ao TOCA, eles falaram sobre a cena musical de Gana, suas referências e o que o público brasileiro pode esperar do show.

Imagem: Divulgação

TOCA - Como surgiu a ideia de formar o SuperJazzClub? O que inspirou vocês a trabalharem juntos como coletivo?

Tano Jackson - Antes de nos tornarmos um coletivo, cada um fazia música individualmente. Eu, por exemplo, também faço vídeos. Sentimos que era perfeito sermos interdependentes, pois a maioria de nós produz, escreve e também atua em outras áreas, como o cinema. Todos tínhamos a mesma visão e, por estarmos próximos, foi natural começarmos juntos. A paixão pela arte nos impulsionou ainda mais.

Qual é a "função" de cada integrante do grupo?

Tano Jackson - Eu sou cineasta e produtor, contribuo principalmente com vocais e direção dos vídeos. Faço vocais, alguma produção e, também, vídeos. Temos produtores, bateristas, compositores, diretores criativos... Cada um traz suas experiências e influências, seja na produção musical, na estratégia ou na performance ao vivo. Essa diversidade é o que faz o SuperJazzClub ser tão rico.

Joey Turks - Eu sou produtor e toco baterias nos shows.

Seyyoh - Eu sou diretor e também ajudo a produzir as nossas músicas.

A música de vocês mistura muitos gêneros. Como ocorre esse processo de fusão de estilos?



Cousin P. - Somos seis pessoas com gostos variados, embora haja elementos comuns no que ouvimos. A fusão que você ouve na música é basicamente um reflexo de todas essas coisas que nos inspiram. Temos nichos específicos que realmente gostamos, mesmo que existam elementos em comum.



Quando nos reunimos para fazer música, cada pessoa traz as suas influências. Não sentamos para dizer: "OK, vamos fazer uma fusão disso e daquilo". Apenas começamos a fazer música, e as ideias fluem. Podemos ter uma música que começa como uma batida de afrobeats, por exemplo, e alguém pode adicionar algo que a inspira de outra fonte, seja algo vago ou qualquer outra coisa. No final do processo, acabamos com algo que é inspirado por muitas coisas diferentes, porque as pessoas que o criaram refletem essa diversidade.

De que forma as raízes de Gana influenciam a música e a identidade visual do grupo?

Cousin P. - Tudo o que fazemos é resultado de onde viemos. Se você pegar as nossas músicas, a maioria é bem dançante. Então, os ritmos vêm do nosso lugar de origem, dos ritmos aos quais estamos acostumados porque é o que ouvimos desde pequenos. Esses ritmos são fruto do nosso contexto, do que consumimos.

Esse é o núcleo do nosso som, mas às vezes não está só no ritmo, aparece nas gírias que usamos, às vezes está nas experiências que compartilhamos. A gente deixa isso transparecer de diferentes formas: pode ser na batida, na letra ou até numa referência visual no clipe que acompanha a música. São essas as maneiras variadas pelas quais mostramos de onde viemos. Se você nos conhece e conhece nossa origem, acho que consegue perceber esses sinais.

Como está a cena musical em Gana?

Tano Jackson - Já tivemos algumas boas eras na música de Gana. Hoje há muitos artistas jovens mantendo viva a tradição da hiplife (gênero que basicamente mistura ritmos de Gana com elementos do hip hop), criando músicas incríveis. Nos bares, clubes e eventos, o que se ouve é uma fusão de música africana, música de Gana e coisas ocidentais. A cena é muito ativa, com shows lotados e uma grande diversidade de estilos, principalmente em Accra e no sul do país. No norte, há bandas que misturam influências locais e também fazem turnês internacionais.

Cousin P. - Neste momento, há muita música alternativa surgindo em Gana, principalmente na capital. São, em geral, jovens que estão tentando interpretar os sons que ouvem em escala global. Então há muitas fusões e muitos estilos diferentes de música. Você pode encontrar artistas como Anabel Rose, Tommy Wá e muitos outros. Sinto que a cena agora está mais aberta. Quando você vai para o norte, também há uma cena sólida por lá. Existem muitas bandas que fazem música ao vivo, mas com a influência característica do norte. Por exemplo, artistas como Veola, produzem muita música influenciada pelo norte, pois é de lá que ela vem, e toda essa cena tem seus próprios núcleos e movimentos acontecendo por lá.

Houve um momento em que vocês perceberam que o SuperJazzClub tinha se tornado algo especial?

BiQo - Para mim, esse momento foi tocar em festivais como o We Love Green e ver tantas pessoas curtindo a nossa música. Também foi especial voltar a Gana e fazer um show do qual pudéssemos nos orgulhar.

Cousin P. - Um momento que marcou foi quando começamos a ver o público cantando junto com a gente nos shows. Percebemos que não estávamos mais apenas nos nossos quartos. A nossa música estava chegando a muita gente.

Imagem: Divulgação

Como vocês definem a energia de um show ao vivo do SuperJazzClub?

BiQo - Uma apresentação ao vivo do SuperJazzClub é como uma montanha-russa emocional. Levamos o público por diferentes sentimentos: podemos começar devagar, temos jam sessions no meio e então levamos tudo ao máximo. E talvez terminamos com alguma música mais sutil. Queremos criar uma impressão duradoura e estamos ansiosos para levar essa energia a São Paulo.

Quais seriam as colaborações dos sonhos para o grupo?

Tano Jackson - A lista é longa! Por muito tempo, sonhei em colaborar com Prince, mas ele já não está mais entre nós. Seria ótimo conhecer e colaborar com artistas e produtores brasileiros, absorver a cultura de São Paulo.

Serviço:

C6 Fest

Quando: hoje

Onde: parque Ibirapuera, São Paulo

Quanto: a partir de R$ 272 (meia entrada clientes C6 Bank)

Ingressos à venda pelo site https://c6fest.byinti.com/#/event/2pHYpaTshcnO_vjjaxQv

Classificação: 16 anos; menores somente acompanhados dos pais ou responsável legal