Astro da noite no C6 Fest, Air faz som chique pra contemplar as estrelas

Verdade seja dita: a posição ideal para se apreciar o show do Air no C6 Fest não é em pé, mas na horizontal, de vez em quando fechando os olhos para que a mente flutue com seus ritmos mansos, sintetizadores cósmicos e guitarras transcendentes.

Nos anos 90, época da intensidade eletrônica acelerada de gêneros como techno, trance e drum'n'bass, o Air fez um contraponto radical com seu álbum "Moon Safari". Jazz, chanson française, soft rock e lounge music eram os ingredientes de um som sem pressa de fazer qualquer coisa.

No ano 2025, da ansiedade e do déficit de atenção, o desafio é renovado. O álbum "Moon Safari" é tocado na íntegra na primeira parte do show. A sonoridade de músicas como "Sexy Boy" e "Kelly Watch the Stars", que equilibram o sintético e o orgânico, vozes processadas e instrumentos calorosos, disparam sistemas de recompensa do cérebro. O Air faz uma "comfort music" que envolve o público.

Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunckel, a dupla que compõe o projeto (no show acrescida de um baterista), usam roupas todas brancas, falam pouco e assumem posturas compenetradas por trás de sintetizadores e guitarras.

Air durante show no C6 Fest, no parque Ibirapuera, em São Paulo Imagem: Divulgação

Depois de completada a parte do álbum clássico, músicas retiradas de trabalhos subsequentes, como "Radian", do álbum "10 000 Hz Legend", e "Cherry Blossom Girl", do álbum "Talkie Walkie", entram no repertório.

As músicas se espraiam pela arena do C6 Fest, criando uma atmosfera imersiva, realçada pelas projeções com texturas visuais simples, mas sofisticadas. Uma cor vermelha, um chuvisco de televisão antiga, uma navegação por estrelas. É tudo muito bonito e chique.

"Não vai ter drop, não?", pergunta um impaciente no público em certo momento. Não vai, e ainda bem. Azar de quem não se deixou levar.