'Branca de Neve' x 'Lilo & Stitch': Disney continuará fazendo live-actions?

"Lilo & Stitch" chegou aos cinemas, na última quinta-feira, como mais uma aposta da Disney para continuar sua leva de live-actions. Mesmo com uma estreia boa — as previsões iniciais indicam um faturamento de mais de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bi)—, o estúdio parece receoso com suas próximas adaptações.

O fracasso de "Branca de Neve"

Uma das apostas de 2025, "Branca de Neve" foi um balde de água fria na Disney e em suas futuras produções de carne e osso. O longa sofreu para conquistar as bilheterias, e arrecadou pouco mais de US$ 200 milhões no mundo inteiro, bem abaixo dos US$ 270 milhões (cerca de R$ 1,5 bi) esperados.

Além disso, o filme se tornou um fracasso de crítica, tanto dos profissionais especializados como do público. A performance de Gal Gadot como Rainha Má não agradou, e polêmicas envolvendo a atriz e a protagonista, Rachel Zegler, também complicaram a estreia do longa.

Rachel Zegler vive a protagonista na versão live-action de "Branca de Neve" Imagem: Reprodução/Walt Disney Studios

O que esperar do futuro?

Por um lado, mesmo tendo acabado de estrear, "Lilo & Stitch" pode ter uma continuação confirmada em breve. Alan Bergman, copresidente da Disney Entertainment, disse ao Wall Street Journal que há conversas para uma sequência, ainda mais por causa de Stitch —um dos personagens mais lucrativos da empresa.

Porém, outros live-actions tiveram suas produções pausadas após "Branca de Neve", como é o caso da adaptação de "Enrolados". Segundo o Deadline, a produção do filme foi pausada indefinidamente após o fracasso de "Branca de Neve", fazendo com que a estratégia da Disney mudasse.

"Hércules" também está no limbo do estúdio, com poucos detalhes revelados até agora. Em 2024, ainda não havia sinais de um roteiro que agradasse os irmãos Russo —produtores do filme—, e desde então, não há mais notícias sobre o filme.