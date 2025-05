'Ainda Estou Aqui' entra em lista de melhores filmes do New York Times

O jornal americano The New York Times nomeou "Ainda Estou Aqui" como um dos melhores filmes que as pessoas podem ter deixado passar no ano passado e começo deste ano.

O que aconteceu

O longa estrelado por Fernanda Torres é uma das recomendações do jornal para quem quer assistir bons filmes no feriado americano Memorial Day, celebrado nesta segunda-feira. Junto à obra brasileira, estão os filmes "Sinners", "Black Bag", "Friendship", "The Last Showgirl", "Presence" e mais, sendo um dos únicos títulos estrangeiros na seleção.

Na lista, a atuação de Torres foi fortemente elogiada. A crítica Alissa Wilkinson apontou que a atuação da brasileira "impressiona", afirmando que "[Fernanda] Torres reveste sua performance com todas essas emoções, e seu olhar penetrante é magnético".

Na atuação —que rendeu um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar— Torres impressiona. Proteger seus filhos significa encontrar alegria dentro do medo, esperança em meio à dor. Torres reveste sua performance com todas essas emoções, e seu olhar penetrante é magnético. Alissa Wilkinson

O filme dirigido por Walter Salles ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Além da estatueta no Oscars, Fernanda Torres também recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme - Drama por "Ainda Estou Aqui", tornando-se a primeira brasileira a receber este prêmio.

"Ainda Estou Aqui" tornou-se um fenômeno cultural. O filme e sua atriz principal foram assunto pelo mundo inteiro, mas, viraram um fenômeno no Brasil, sendo inspiração para um boneco de Olinda, fantasias de Carnaval, além de até conseguirem uma reestreia no cinema nacional.

