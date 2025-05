Bíblia não é o primeiro: os 10 livros cristãos mais vendidos na Amazon

Com títulos que abordam desde reflexões sobre fé e espiritualidade até conselhos práticos para o dia a dia, os livros de temática cristã vêm conquistando leitores e figuram entre os mais vendidos no país.

Veja, abaixo, quais são as obras (e sinopses) mais vendidas dentro desta temática na Amazon. As informações correspondem aos dados fornecidos pela plataforma até a última sexta-feira (23).

Lista dos 10 livros cristãos mais vendidos na Amazon

1. Confissões de Santo Agostinho

Capa de "Confissões de Santo Agostinho" Imagem: Divulgação

Neste livro autobiográfico, Santo Agostinho registrou suas reflexões, cujo propósito é aproximar as pessoas de Deus, assim como ele próprio foi convertido do maniqueísmo - a doutrina que postula um conflito entre o reino da luz e o das sombras - para o cristianismo. As conclusões às quais Santo Agostinho chegou têm relevância para as aspirações espirituais tanto de homens quanto de mulheres nos dias atuais.

Editora Garnier

2. Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação (Júnior Rostirola)

Capa de "Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação" (Júnior Rostirola) Imagem: Divulgação

Imagine parar por alguns instantes e desfrutar de um momento diário com alguém que te ama e tem a resposta para todas as tuas aflições. Essa é a experiência que você encontrará no decorrer destas páginas: uma jornada de transformação para todo o ano por meio de devocionais, onde você é convidado a um encontro com Deus Pai, a maior e melhor companhia que o ser humano pode ter. Um encontro com Ele é capaz de mudar tudo. Sim, Deus deseja tomar café com você.

Editora Vélos

3. Bíblia Sagrada (Nova Almeida Atualizada)

Capa da Bíblia Sagrada (Nova Almeida Atualizada) Imagem: Divulgação

Com sentimento de gratidão a Deus, a SBB entrega, à Igreja brasileira e aos leitores da Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, resultado de uma profunda revisão da consagrada tradução de Almeida, particularmente do texto da Almeida Revista e Atualizada. O grande desafio da SBB foi trabalhar em uma tradução que já é excelente e tão apreciada pelos leitores brasileiros. O propósito do trabalho de revisão foi apresentar um texto clássico numa linguagem atual, pensando especialmente nas novas gerações, sem perder a fidelidade ao leitor de Almeida e aos textos originais.

Editora Sociedade Bíblica do Brasil

4. Vai dar tudo certo (Lysa Terkeurst)

Capa de "Vai dar tudo certo" (Lysa Terkeurst) Imagem: Divulgação

Crescer traz mudanças, a gente gostando disso ou não. A mudança pode desencadear medos de coisas que às vezes são reais e às vezes, imaginárias. Em um mundo repleto de incerteza, como as crianças podem aprender desde cedo que, mesmo passando por situações novas ou ruins, elas não precisam ter ansiedade e medo? Neste livro infantil, Sementinha e Raposinha estão enfrentando medos, mudanças e coisas totalmente novas. E eles não gostam nem um pouco disso!

Editora Thomas Nelson Brasil

5. Eu, meu pavio curto e Deus: Aprendendo a irar-se sem pecar (Lisa Bevere)

Capa de "Eu, meu pavio curto e Deus: aprendendo a irar-se sem pecar" (Lisa Bevere) Imagem: Divulgação

Conflitos são inevitáveis. Por isso, é muito importante aprender a gerenciá-los com sucesso. Mas... e quando não conseguimos. Quando deixamos a raiva nos tomar por inteiro, perdemos a calma e o equilíbrio emocional. Nossa cabeça fica quente e nossas palavras, muito afiadas. O resultado são brigas e ressentimento. E quando permitimos que essa raiva se volte contra nós mesmas, só geramos dor e frustração. Eu, meu pavio curto e Deus entrelaça verdades bíblicas poderosas com exemplos práticos para mulheres cristãs que estão prontas para encontrar a honestidade e a liberdade.

Editora Thomas Nelson Brasil

6. O Deus que destrói sonhos (Rodrigo Bibo)

Capa de "O Deus que destrói sonhos" (Rodrigo Bibo) Imagem: Divulgação

Uma tentação constante que cerca a vida cristã é a inversão do chamado: a presunção de que Deus precisa abençoar nosso caminho e seguir nossos planos e sonhos. Essa postura é enganosa e faz parecer que Deus só é fiel quando nos abençoa. Mas e se Deus derrubar o nosso sorvete, ele deixa de ser fiel? Claro que não! Ele continua sendo um Pai sábio e um Deus misericordioso mesmo em meio às nossas frustrações. Às vezes, ele só quer chamar nossa atenção para o caminho certo. Você já deve ter testemunhado gente adulta se comportando como criança por não ter a vida que pediu a Deus. É porque pediu errado!

Editora Thomas Nelson Brasil

7. Cartas de um diabo a seu aprendiz (C. S. Lewis)

Capa de "Cartas de um diabo a seu aprendiz" (C. S. Lewis) Imagem: Divulgação

Irônica, astuta, irreverente. Assim pode ser descrita esta obra-prima de C.S. Lewis, dedicada a seu amigo J.R.R. Tolkien. Um clássico da literatura cristã, este retrato satírico da vida humana, feito pelo ponto de vista do diabo, tem divertido milhões de leitores desde sua primeira publicação, na década de 1940. O livro faz parte da Coleção Especial C.S. Lewis, que conta com um projeto gráfico e tradução aprimorados, além da edição em capa dura.

Editora Thomas Nelson Brasil

8. Mulheres Improváveis: as mulheres que Deus está levantando neste tempo (Viviane Martinello)

Capa de "Mulheres Improváveis: as mulheres que Deus está levantando neste tempo" (Viviane Martinello) Imagem: Divulgação

Deus está recrutando você para a grande obra que ele tem nesta terra. Você se sente uma mulher improvável? Saiba que você é e, por isso, foi escolhida por Deus! Deus quer que você se torne forte e corajosa. Mesmo que todas as circunstâncias digam que você não é capaz, o Senhor, por meio do seu amor e cuidado, capacitará e desenvolverá você para grandes projetos. A pastora e mentora Viviane Martinello traz, em Mulheres improváveis, palavras de sabedoria sobre como Deus é especialista em mudar destinos e transformar corações.

Editora Vida

9. Como se tornar um cristão inútil (Rodrigo Bibo)

Capa de "Como se tornar um cristão inútil" (Rodrigo Bibo) Imagem: Divulgação

O convite ao discipulado e à vida cristã não é um chamado para ser o protagonista da história, mas para ser parte de um povo. Deus não procura quem sonha com cargos e títulos ou quem deseja receber medalhas. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, de cristãos comuns que testemunham do evangelho sem precisar subir no palco. Afinal, no reino dos céus não há lugar para especiais, orgulhosos, para quem quer ser o primeiro, mas para gente arrependida e para cristãos "inúteis"!

Editora Thomas Nelson Brasil

10. Manso e humilde: o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre (Dane Ortlund)

Capa de "Manso e humilde: o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre" (Dane C. Ortlund) Imagem: Divulgação