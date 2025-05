Yudi Tamashiro revela pedido inusitado de homem no banheiro: 'Tava mijando'

Yudi Tamashiro, 32, expôs uma situação inusitada em que estava no banheiro de um aeroporto e outro homem o abordou para pedir oração.

O que aconteceu

Tamashiro explicou que estava fazendo suas necessidades fisiológicas quando foi surpreendido pelo fã. "Já tiveram várias situações em que estou dentro do aeroporto, mijando, o cara me cutuca e fala: 'desculpa, eu sei que você tá mijando agora, mas quando você acabar de mijar, tem como fazer uma oração aqui dentro do banheiro para mim. Eu falo: 'pô, mano'", iniciou durante participação no Flow Podcast.

Apesar do lugar inapropriado, Yudi disse que orou pelo homem. "Começo a orar ali dentro e as pessoas: 'mano, o moleque do PlayStation está orando dentro do banheiro'. Isso me faz um bem danado, mas tenho que ter um tempo de descanso".

Ele explicou que "entrega" sua fé em todas as situações. "As pessoas falam: 'mas você está o tempo inteiro dentro da igreja'. Mas eu tô o tempo todo derramando, entregando, não tenho um lugar para receber, um tempo de descanso".

Yudi Tamashiro fez sucesso como apresentador infantil do SBT. No auge da fama, ele admitiu ter se viciado no consumo de álcool e que vivia em casas de sexo, mas se converteu, mudou os hábitos e passou a pregar suas crenças.