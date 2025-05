Porque Wagner Moura não tem perfis nas redes sociais e não pretende criar

Com a conquista do prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes pelo papel em "O Agente Secreto", muita gente quis dar uma stalkeada em Wagner Moura no Instagram. Mas isso não é possível: o ator não tem perfil em nenhuma rede social.

Por que Wagner Moura está fora das redes sociais?

O artista acha que as pessoas não mostram a vida real nas redes sociais. "No começo, quando apareceram as redes sociais, eu achava aquilo falso, eu achava que era tudo uma Revista Caras autoeditada, achava aquilo feio", disse em entrevista ao Roda Viva (Cultura) em 2022.

Teve uma época que eu senti falta de ter uma plataforma para dizer as coisas que eu quero dizer, mas eu não tenho vocação nenhuma para isso. Tenho preguiça, acho chato. Wagner Moura ao Roda Viva

Em outra ocasião, o ator até alertou os fãs para não caírem em perfis fakes. "Eu nunca tive rede social, eu não tenho e pretendo continuar não tendo. Constantemente aparecem pessoas dessas redes se fazendo passar por mim, eles colocam a minha foto lá, colocam o trailer do Marighella ou alguma coisa que estou fazendo?Não sou eu, não acreditem, não sou eu. Eu não estou nas redes sociais, não percam tempo conversando com esses perfis fakes, tá?", declarou.