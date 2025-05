Vitória de O Agente Secreto fez júri quebrar regra de Cannes

O Brasil foi um grande destaque no Festival de Cannes neste sábado, 24. Durante a cerimônia de encerramento do evento, Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura ganharam os prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator, respectivamente.

Os dois prêmios, no entanto, significam uma quebra das regras do festival. De acordo com o regulamento de Cannes, um filme só pode ser vencedor duas vezes se for escolhido nas categorias de Prêmio do Júri e Melhor Ator ou Atriz ou então de Melhor Roteiro e de Melhor Ator ou Atriz.

Em coletiva de imprensa realizada após a cerimônia, membros do júri falaram sobre a decisão. O cineasta sul-coreano Hong Sang-soo contou que muitos dos integrantes gostariam que a Palma de Ouro fosse entregue a O Agente Secreto.

"Wagner Moura é um ator que gostamos muito e que mostra muita sensibilidade no papel. Nós gostamos muito do filme e decidimos dar dois prêmios", comentou ele. "Foi nossa escolha", completou o ator Jeremy Strong, também integrante do júri.

A maior honraria do festival, porém, foi entregue a It Was Just An Accident, do iraniano Jafar Panahi.