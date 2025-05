Virada Cultural: pane no som interrompe roda de samba de Belo no Anhangabaú

Do TOCA, em São Paulo

O cantor Belo reuniu o primeiro grande público no palco principal da Virada Cultural, que acontece neste fim de semana na cidade de São Paulo. Mas a roda de pagode romântico foi interrompida abruptamente por conta de uma pane sonora.

O que aconteceu

Belo cantava "Perfume", quando todo o som parou de funcionar. O pagodeiro continuou cantando sem perceber.

Ao final da música, foi informado da pane e se retirou. A aparelhagem Crocodilo, que anima os intervalos dos shows no palco do Anhangabaú, começou a tocar, mas também passou por um problema no som.

A pane geral no som durou quase 15 minutos. Belo voltou ao palco no ritmo de pot-pourri, emendando músicas sem intervalo.

Com dançarinas e um time de backing vocal, ele logo clamou pelos "pagodeiros de plantão". A julgar pela plateia, que lotou o espaço, agora com entrada controlada, havia muitos que cantaram em coro as mais românticas, "Reinventar" e "Pura Adrenalina".

A festa não ficou só no seu repertório. Teve espaço para o hit do Grupo Revelação, "Preciso Te Amar", além dos sucessos do Soweto.