Virada Cultural: Anhangabaú começa com orquestra e misto de palmas e vaias

A Virada Cultural 2025 abriu os trabalhos em seu palco principal, no Vale do Anhangabaú, com a Orquestra Sinfônica Heliópolis e um misto de palmas e vaias.

O que rolou

A abertura, marcada para as 17h, aconteceu com meia hora de atraso e contou com a participação rápida do secretário municipal de Cultura de São Paulo, Totó Parente. "Em nome do prefeito Ricardo Nunes, declaro aberta a Virada Cultural. Desfrutem e viva a Virada", disse Parente, recepcionado com palmas e vaias na plateia.

Público no Anhangabaú para a Virada Cultural Imagem: João Morais/UOL

Já os músicos da Sinfônica de Heliópolis encantaram o público e foram bastante aplaudidos. "É simbólico a gente sair da favela e ocupar o principal palco. Mostrar que a favela é potência e que orquestra não é uma coisa careta", disse o maestro Isaac Karabtchevsky.

Luciana Mello e Simoninha deram voz a grandes clássicos da música brasileira, tocados com pompa pela orquestra, como "Não Deixe o Samba Morrer" e "Trem das Onze". O público acompanhou em coro quando Simoninha cantou a música de seu pai, Wilson Simonal, "Tributo a Martin Luther King", e Luciana reverenciou o pai, Jair Rodrigues, com "Disparada".

Não foi, no entanto, o primeiro show da Virada. O palco Freguesia/Brasilândia começou os trabalhos 20 minutos antes, com show de Marcos & Belutti.

A essa altura, o palco que é o coração do evento ainda estava com a entrada principal fechada e uma fila grande. Desde a reforma do Vale do Anhangabaú, o acesso ao palco se dá apenas na altura da Av. São João, o que gerou filas desorganizadas e uma revista feita precariamente.

Na hora da abertura, dezenas de pessoas saíram correndo para garantir um espaço na grade. Muitos eram fãs de Belo, que se apresenta na sequência.

Luciane Hespanha na frente do palco Anhangabaú na Virada Cultural Imagem: Tiago Dias/UOL

Luciane Hespanha, 53, veio de Pedreira, cidade vizinha, para assistir ao pagodeiro. "Estou até emocionada por conseguir ficar na grade", disse. "Adoro a Luciana, mas queria vir pra ver o Belo de pertinho."