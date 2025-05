'Vim de Minas Gerais': estreia de Wanessa enche Virada Cultural de fãs

Pela primeira vez na Virada Cultural, a cantora Wanessa Camargo abre o Palco Arouche nesta noite de sábado (24), reunindo fãs de diversas cidades e estados, como Aparecida do Norte (SP), Itu (SP) e Belo Horizonte (MG).

O fã Giovani Maia, 37, percorreu uma viagem de ônibus de 12 horas para prestigiar a cantora no festival. "Estou fazendo um bate-volta para ver esse show. Já volto para Minas amanhã. Mas vale a pena!", conta.

A apresentação de Wanessa no festival marca seu retorno aos palcos de São Paulo e faz parte da celebração de 25 anos de carreira. Em uma nova fase, a cantora lança o projeto "Wan 2K25", um compilado de releituras de suas próprias canções pop dos anos 2000 em formato MTG, com batidas eletrônicas. O primeiro lançamento é do hit "Amor, Amor".

Palco 100% delas

Com diversidade de ritmos, estilos e referências, as cantoras fazem parte da cena contemporânea nacional. A programação conta com Thalma de Freitas, Juliana Linhares, Melly, Anelis Assumpção, Duquesa, Kaê Guajajara, Assucena, Josyara e Juçara Marçal.

Em sua 20ª edição, a Virada Cultural 2025 oferece mais de 20 palcos oficiais espalhados por toda a capital, além de atividades em 100 espaços culturais.