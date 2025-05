'Tropa de Elite' e 'Carandiru': Wagner Moura coleciona papéis de destaque

Wagner Moura levou hoje o prêmio de Melhor Ator em Cannes, por seu papel em O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. Foi a primeira vez que o Brasil levou a categoria no festival.

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de "O Agente Secreto" Imagem: Laura Castor/Divulgação

Quem é Wagner Moura

Wagner Maniçoba de Moura nasceu em Salvador, em 27 de junho de 1976. Começou a atuar no fim dos anos 1990, em peças de teatro e curta-metragem. Ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia e tem três filhos: Bem, Salvador e José.

Filmes de destaque. Em 2003, Moura interpretou Zico em 'Carandiru'. No mesmo ano, ele foi Taoca em 'Deus é Brasileiro'. Na televisão, ele interpretou o ex-presidente Juscelino Kubitschek quando jovem, na minissérie JK. Um de seus principais papéis foi como Capitão Nascimento no filme 'Tropa de Elite', em 2007.

Capitão Nascimento (Wagner Moura) em "Tropa de Elite" (2007) Imagem: Reprodução

Paraíso Tropical, ao lado de Camila Pitanga. Wagner Moura também ganhou o público ao interpretar o vilão Olavo, que acabou como par romântico de Bebel, interpretada por Pitanga, após pedidos do público. Olavo foi seu último papel na televisão, já que depois ele escolheu se dedicar ao cinema.

Papel de Pablo Escobar. Moura interpretou o narcotraficante Pablo Escobar entre 2015 e 201t para a série da Netflix, esbanjando o bigode característico do personagem. Na época, o ator foi altamente elogiado pelo papel e concorreu ao Globo de Ouro.

Wagner Moura em Narcos Imagem: Daniel Daza / Divulgação/Netflix

Carreira internacional e de diretor. Seu primeiro filme em Hollywood foi a ficção científica Elysium, em 2013. No ano seguinte, estrelou Praia do Futuro, de Karim Ainouz. Em 2019, lançou seu primeiro filme como diretor: Marighella.

Wagner Moura vota no Oscar. Desde 2021, Moura passou a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Com isso, conquistou o direito de votar no Oscar.