Toni Garrido pula grade e canta no meio do público na Virada Cultural

O cantor e compositor Toni Garrido subiu às 19h30 no palco Freguesia/Brasilândia da Virada Cultural de São Paulo, cantando a música "Pensamento", animando o público que cantou e dançou durante todo o show.

O que rolou

Conhecido por interagir com a plateia durante os shows, logo após a primeira música o cantor pulou as grades e cantou no meio da plateia, que foi à loucura. Muitas pessoas começaram a filmar o cantor e até tirar selfies com ele.

Depois voltou ao palco e continuou o show. No setlist, além de músicas da sua carreira, ele cantou desde músicas do rock nacional a Black música, como "Olhos coloridos", "Tempos Modernos". Ele fez ainda a plateia cantar junto "Is This Love", de Bob Marley.

Garrido também exaltou a cantora Sandra Sá dizendo que, há anos, ela já cantava contra o racismo e a luta da mulher negra.

Toni Garrido em show na Virada Cultural Imagem: Marcelo Justo/UOL

Na sequência, anunciou que cantaria uma música popular brasileira e emendou o forró "Esperando na Janela", seguido de "Que Falta Eu Sinto de um Dengo". Mais uma vez, desceu do palco, subiu na grade cantando junto ao público e, por fim, retornou ao palco para se despedir.